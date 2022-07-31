Уход с поста премьер-министра Италии Марио Драги грозит лишить Украину военной поддержки, ведь он был одним из самых ярых противников президента россии владимира путина. Об этом интервью изданию Politico заявил глава Министерства иностранных дет Италии Луиджи Ди Майо.

"Русские прямо сейчас празднуют падение еще одного западного правительства. Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправить оружие. Это одна из многих серьезных проблем", — сказал Ди Майо.

Глава МИД Италии также добавил, что Марио Драги был одним из самых активных западных лидеров, выступавших против владимира путина. В частности, он одним из первых предложил жесткие санкции и заморозку валютных резервов россии, а также поддержал кандидатуру Украины в Евросоюзе.

Напомним, 14 июля, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что уходит в отставку. Он подал соответствующее заявление президенту страны Серджо Маттарелле. Итальянский премьер принял такое решение после заседания Сената. Парламент выразил доверие правительству, однако в голосовании отказалась участвовать партия "Движение 5 звезд", которая входит в правящую коалицию.

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