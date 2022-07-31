Никополь – хороший плацдарм для наступления на Запорожье или Днепр.

Но россияне уже отчаялись захватить Никополь и перешли к тактике террора. Об этом заявил Евгений Евтушенко, глава Никопольского РВА в интервью радио Информатор

По его словам, российские "Грады" стояли на позициях у города с весны, но оккупанты не стреляли по жилым районам, потому что военное командование россии намеревалось захватить Никополь.

В городе расположены промышленные предприятия, немало инфраструктуры, он был привлекателен для оккупантов с экономической и стратегической точки зрения.

Террор гражданских в виде ночных обстрелов можно считать потерей надежды захватить город, считает Евтушенко. От города до позиций оккупантов менее 10 километров, поэтому Никополь остается форпостом на правом берегу Днепра.

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