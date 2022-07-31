Изоляция российских граждан может усилится, им просто перестанут выдавать визы на посещение стран Европы.

Российских граждан могут лишить возможности путешествовать в сраны Европейского Союза. С такой инициативой выступили власти стран Балтии. Об этом сообщает ТСН.

Так, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал ЕС запретить выдачу гражданам россии туристических виз. А глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что предложит Евросоюзу закрыть въезд в страны сообщества для граждан россии. Эстония также прекратила выдачу учебных виз и вида на жительство гражданам рф.

"Действительно курьезно, что российские граждане сейчас массово едут через западную границу россии – через Финляндию, Латвию, Литву – чтобы посетить Лувр летом, тогда как в Украине убивают детей. Это, безусловно, морально неправильно", – говорит Урмас Рейнсалу.

Отметим, что сейчас сезон отпусков в разгаре, а Евросоюз всегда был популярным курортным направлением для россиян. Впрочем, сейчас путешествия граждан страны-агрессора очень усложнились – европейское небо для рейсов из россии закрытое. А некоторые страны ЕС приостановили и выдачу шенгенских виз, среди них Польша, Латвия, Литва, Чехия, Эстония.

Впрочем, Еврокомиссия заявила, что ни одна страна ЕС не может полностью запретить выдачу виз. Однако МИД россии допускает, что в перспективе россиянам могут прекратить выдачу шенгенских виз.

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