Герой Чеченской Республики Ичкерия, участник российско-чеченских войн с 1992 по 2013 год, известный полевой командир Муслим Мадиев объясняет, чем должна стать победа Украины для его народа.

Видеоролик обнародован на канале "Фронт Северного Кавказа".

"Целенаправленно Россия била по мирному населению во время войны в Чечне и уничтожала мирные дома, как сейчас уничтожает в Украине. Первую войну мы выиграли, но не довели до конца. Мы дали им передышку, они набрались сил и вернулись. Недобитыми нельзя оставлять. Они очень злопамятны. Договоров никаких с ней нельзя заключать, они не придерживаются договоров. То, что они в Чечне творили, повторяют, копируют. Беженцев не пропускали, они выстраивались в колонны. А ночью их бомбили", - напоминает Мадиев.

Он подчеркивает, что мир должен осудить оккупацию Ичкерии и геноцид чеченского народа.

"Основной секрет - они не жалеют своего пушечного мяса. У них его навалом. Они гонят вперед, и все. После боев в 1995 году они даже трупы свои не забирали. Собаки ели эти трупы. Жалости и человечности у них практически нет", – отмечает Мадиев.

Он называет Кадырова ставленником России. Тот безжалостен к землякам по указанию РФ.

"Если мы сегодня отстоим Украину, нам завтра легко будет отстоять Ичкерию", – убежден Мадиев.

Он подчеркнул, что чеченцы хотят восстановить независимость.