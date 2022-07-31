Вооруженные силы уничтожили железнодорожный эшелон россиян, прибывший из оккупированного Крыма.
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Известно, что в ночь с пятницы на субботу, Вооруженные силы Украины высокоточным ударом HIMARS уничтожили железнодорожный эшелон, возивший из оккупированного россиянами Крыма военную технику и боеприпасы на Херсонщину.
Уничтожен поезд с более чем 40 вагонами, прибывшим на железнодорожную станцию Бриловка Херсонской области. Предварительно потери живой силы врага составили - около 80 человек погибших и 200 раненых.
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Об этом также написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"По данным разведки, погибли все машинисты и инженеры компании "Российские железные дороги, осуществлявшие транспортировку военного груза из Крыма в Херсонскую область", - отметил Геращенко.
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