Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
Также сообщается, что на Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения вооруженных сил рф.
На Харьковском направлении противник обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов.
На Славянском направлении враг вел огненное поражение вблизи Чепиля, Протопоповки, Грушувахи, Гусаровки, Дибровного, Мазановки, Краснополья, Долины и Барвенкового. Силами разведывательной группы пытался уточнить размещение позиций наших войск в направлении Мазановки, успеха не имел, группа отошла.
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На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы.
Враг пытался осуществить разведку позиций наших войск в направлении Яковлевки, разведывательная группа противника обезврежена. Также противник пытался вести штурмовые действия по направлениям Вершина и Соледара, успеха не имел, отошел. Ведет наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы в районах населенных пунктов, вели штурмовые действия в направлении Песков. Удачи не имели, отошли.
На Новопавловском и Запорожском направлениях ведут обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов. Кроме того, враг провел разведку боем в направлении Марьинки, успеха не имел, отошел.
Идет перегруппировка вражеских войск на Запорожском направлении.
Отмечается усиление противником группировки войск на Криворожском направлении.
Фиксируется активное вовлечение противником авиации для контроля надводной и воздушной обстановки в северо-западной части акватории Черного моря.
Добавим, что тем временем глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что ВСУ смогут освободить территории области уже в ближайшее время.
"Надеемся, что удастся деоккупировать область в ближайшее время. Это, к сожалению, зависит не только от нас. Но мы в это верим, и мы это сделаем!", - заявил Старух.
Напомним, жителей Донецкой области уговаривают уезжать, пока не поздно.
Также сообщалось, что в Офисе президента заявили о начале третьей фазы войны.
Кроме того, Politeka.net писала об уничтожении поезда оккупантов с 40 вагонами.