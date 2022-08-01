Оккупанты, вероятно, создают условия для наступления на запад в направлении Харькова.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в аналитике Института изучения войны.

Согласно их данным, российские войска несколько месяцев удерживали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи и могут использовать эти два района как плацдармы для наступления.

Кроме того, сообщается, что оккупанты могут использовать свои позиции в районе Балаклеи, чтобы возобновить штурм Харькова с юго-востока. Впрочем, аналитики видят успехи этих намерений маловероятными.

«Крайне маловероятно, что российские силы захватят Харьковскую область или Харьков, учитывая темпы продвижения на Донбассе и проблемы с формированием сил и тыловым обеспечением», - констатируют в сообщении.

Также сообщается, что ISW ранее оценивал, что президент россии владимир путин, возможно, приказал российским войскам взять Харьков и неоккупированную часть Харьковской области, но вряд ли ему удастся достичь таких целей. Российские силы также могут проводить провокационные атаки, чтобы предотвратить контрнаступление украинских войск.

Тем временем стало известно, что россияне нанесли ночью новые ракетные удары по Харькову.

Как сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, удар пришелся по Салтовскому району города.

По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела есть 2 пострадавших гражданских.

Синегубов призвал жителей города находиться в укрытиях.

Напомним, оккупанты усиливают войска на еще одном направлении.

Также сообщалось, что в Офисе президента заявили о начале третьей фазы войны.

Кроме того, Politeka.net писала об уничтожении поезда оккупантов с 40 вагонами.