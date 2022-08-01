Бывший вице-премьер России Анатолий Чубайс оказался в реанимации одной из клиник Европы.

Об этом, как пишет Politeka.net, в Telegram-канале сообщила Ксения Собчак со ссылкой на жену Чубайса – кинорежиссера Авдотью Смирнову.

"Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное", – написала Собчак.

По словам Собчак, Чубайсу "стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги".

В то же время в Telegram-канале "Осторожно новости", который связывают с Собчак, появилась информация, что комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали люди в костюмах химической защиты. А сотрудники полиции опрашивали всех свидетелей.

Синдром Гийена-Барре (СГБ) — это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Первые симптомы синдрома Гийена-Барре включают слабость или покалывающие ощущения. Обычно они начинаются в ногах и могут затем распространяться на руки и лицо. У некоторых людей эти симптомы могут приводить к параличу ног, рук или лицевых мышц.

Добавим, что в Сети уже начали озвучивать конспирологические теории, согласно которым Чубайс был отравлен.

«Новичок?», «Петров и Бошаров дома или любуются шпилями за бугром?», «Чубайса травили Новичком, судя по симптомам», «Добрались», «Нефиг было деда кидать», «Рашка своих не бросает. Она их убивает», «Зачищают свидетелей», «Началось», - комментируют в Сети.

Напомним, в марте Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по связям с международными организациями и выехал из РФ. В июне он был замечен во время прогулки на Кипре.

Также сообщалось, что в Офисе президента заявили о начале третьей фазы войны.

Кроме того, Politeka.net писала об уничтожении поезда оккупантов с 40 вагонами.