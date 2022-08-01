Об этом, как пишет Politeka.net, в Telegram-канале сообщила Ксения Собчак со ссылкой на жену Чубайса – кинорежиссера Авдотью Смирнову.
"Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное", – написала Собчак.
По словам Собчак, Чубайсу "стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги".
В то же время в Telegram-канале "Осторожно новости", который связывают с Собчак, появилась информация, что комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали люди в костюмах химической защиты. А сотрудники полиции опрашивали всех свидетелей.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Самый сильный обстрел за все время: появились подробности новой трагедии в Николаеве
Удар по штабу Черноморского флота рф в Крыму, праздник оккупантов отменяется: что произошло на самом деле
Жена продюсера "Квартал 95" в маленьком купальнике честно показала свои "пейзажи": кадры с курорта
Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
Синдром Гийена-Барре (СГБ) — это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Первые симптомы синдрома Гийена-Барре включают слабость или покалывающие ощущения. Обычно они начинаются в ногах и могут затем распространяться на руки и лицо. У некоторых людей эти симптомы могут приводить к параличу ног, рук или лицевых мышц.
Добавим, что в Сети уже начали озвучивать конспирологические теории, согласно которым Чубайс был отравлен.
«Новичок?», «Петров и Бошаров дома или любуются шпилями за бугром?», «Чубайса травили Новичком, судя по симптомам», «Добрались», «Нефиг было деда кидать», «Рашка своих не бросает. Она их убивает», «Зачищают свидетелей», «Началось», - комментируют в Сети.
Напомним, в марте Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по связям с международными организациями и выехал из РФ. В июне он был замечен во время прогулки на Кипре.
Также сообщалось, что в Офисе президента заявили о начале третьей фазы войны.
Кроме того, Politeka.net писала об уничтожении поезда оккупантов с 40 вагонами.