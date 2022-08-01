Российским оккупантам снова пришлось корректировать оперативный план своего наступления в Украине.

Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 1 августа.

Так, в последние четыре дня россия продолжала попытки тактических наступлений на Бахмутскую ось, к северо-востоку от Донецка, достигая лишь медленного прогресса.

Как передают в Минобороны Великобритании со ссылкой на сообщение украинской власти на прошлой неделе, россия, вероятно, передислоцирует значительное количество своих сил с северного сектора Донбасса на юг Украины.

"Россия, вероятно, корректирует оперативный план своего наступления на Донбассе после того, как не смогла совершить решительный оперативный прорыв согласно плану, который она соблюдала с апреля. Вероятно, она определила свой Запорожский фронт как уязвимый участок, нуждающийся в усилении", — пояснили британские специалисты.

Ранее в ГУР сообщили, что после ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил рф вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области, оккупанты отвели личный состав и технику на другие позиции.

"При выходе из населенных пунктов рашисты пытаются создать впечатление о плановой ротации. На самом же деле, оккупанты намерены полностью покинуть поселок и приступили к минированию подъездных дорог", — пояснили в разведке.

Напомним, жителей Донецкой области уговаривают уезжать, пока не поздно.

Также сообщалось, что в Офисе президента заявили о начале третьей фазы войны.

Кроме того, Politeka.net писала об уничтожении поезда оккупантов с 40 вагонами.