Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 1 августа.
Так, в последние четыре дня россия продолжала попытки тактических наступлений на Бахмутскую ось, к северо-востоку от Донецка, достигая лишь медленного прогресса.
Как передают в Минобороны Великобритании со ссылкой на сообщение украинской власти на прошлой неделе, россия, вероятно, передислоцирует значительное количество своих сил с северного сектора Донбасса на юг Украины.
"Россия, вероятно, корректирует оперативный план своего наступления на Донбассе после того, как не смогла совершить решительный оперативный прорыв согласно плану, который она соблюдала с апреля. Вероятно, она определила свой Запорожский фронт как уязвимый участок, нуждающийся в усилении", — пояснили британские специалисты.
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Ранее в ГУР сообщили, что после ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил рф вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области, оккупанты отвели личный состав и технику на другие позиции.
"При выходе из населенных пунктов рашисты пытаются создать впечатление о плановой ротации. На самом же деле, оккупанты намерены полностью покинуть поселок и приступили к минированию подъездных дорог", — пояснили в разведке.
Напомним, жителей Донецкой области уговаривают уезжать, пока не поздно.
Также сообщалось, что в Офисе президента заявили о начале третьей фазы войны.
Кроме того, Politeka.net писала об уничтожении поезда оккупантов с 40 вагонами.