Действующий премьер Японии Фумио Кисида, когда началась острая фаза агрессии россии против Украины, очень четко заявил, что Курильские острова — это суверенитет Японии.

Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский в интервью ТСН.

"Россияне же сумасшедшие везде, не только у нас, но и на Дальнем Востоке, пытаясь что-то продемонстрировать Японии, поэтому решили на этих островах проводить учения. С военной точки зрения это очень смешно. Те корыта, что там плавают и летают, и близко не стоят рядом с самой современной техникой США и Японии, которая защищает страну. Тем не менее, с политической точки зрения Япония не могла не высказать свои претензии, заявив, что проведение военных учений на территории, которую Япония считает под своим суверенитетом, недопустимо", — объяснил дипломат.

Корсунский отметил резкое ухудшение двусторонних отношений государств: все руководство россии находится под санкциями Японии, а рф запретила въезд должностным лицам Японии.

"То есть, хуже уже некуда. Поэтому я не удивлен, это ожидаемое заявление, и думаю, что следующие будут еще более жесткими", — подчеркнул посол Украины.

"Они не задают вопрос в военной плоскости. Но сам факт заявления означает серьезную политическую позицию. Ничего не делается просто так. Скорее всего в рамках "семерки" принято решение больше не идти на поводу у россии с аннексированными или оккупированными территориями. Это касается в в первую очередь и Украины, и Молдовы, и Грузии, и Японии", - добавил эксперт.

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