Напомним, Путин подписал новую военно-морскую доктрину, в которой США назвал главным соперником России и изложил глобальные морские амбиции РФ по Арктике и Черному морю.

Так, в доктрине на 55 страницах изложены широкие стратегические цели российского флота, в том числе его амбиции как «большого морского государства», простирающиеся на весь мир.

Также напомним, что в Севастополе оккупанты отменили праздничный парад, потому что штаб Черноморского флота якобы атаковал беспилотник.

"Страна, которая боится провести парад в Черном море, объявляет курс на господство в Мировом океане? С 24 февраля Россия потеряла в Украине 15 кораблей, включая монструозный крейсер «Москва». При том, что у Украины фактически нет флота. Может, лучше сразу брать курс на "освобождение Атлантиды"?" – с юмором прокомментировал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Країна, яка боїться провести парад у Чорному морі, оголошує курс на панування у Світовому океані? З 24 лютого 🇷🇺 втратила в 🇺🇦 15 кораблів, включно з монструозним крейсером «Москва». При тому, що 🇺🇦 фактично не має флоту. Може, краще відразу брати курс на «звільнення Атлантиди»? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 31, 2022

Напомним, оккупанты готовятся двинуть на Харьков - какие есть шансы на успех.

Также сообщалось, что в Офисе президента Украины заявили о начале третьей фазы войны.

Кроме того, Politeka.net писала об уничтожении поезда оккупантов с 40 вагонами.

Также напомним, что экс-соратник Путина после бегства из России оказался в реанимации с редким диагнозом.