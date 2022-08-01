Напомним, Путин подписал новую военно-морскую доктрину, в которой США назвал главным соперником России и изложил глобальные морские амбиции РФ по Арктике и Черному морю.
Так, в доктрине на 55 страницах изложены широкие стратегические цели российского флота, в том числе его амбиции как «большого морского государства», простирающиеся на весь мир.
Также напомним, что в Севастополе оккупанты отменили праздничный парад, потому что штаб Черноморского флота якобы атаковал беспилотник.
"Страна, которая боится провести парад в Черном море, объявляет курс на господство в Мировом океане? С 24 февраля Россия потеряла в Украине 15 кораблей, включая монструозный крейсер «Москва». При том, что у Украины фактически нет флота. Может, лучше сразу брать курс на "освобождение Атлантиды"?" – с юмором прокомментировал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
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Напомним, оккупанты готовятся двинуть на Харьков - какие есть шансы на успех.
Также сообщалось, что в Офисе президента Украины заявили о начале третьей фазы войны.
Кроме того, Politeka.net писала об уничтожении поезда оккупантов с 40 вагонами.
Также напомним, что экс-соратник Путина после бегства из России оказался в реанимации с редким диагнозом.