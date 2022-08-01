Японские эксперты и мощные аналитические центры в Сингапуре считают, что владимир путин предупреждал президента Китая Си Цзиньпина о вторжении рф в Украину.

Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский в интервью ТСН.

"И он ему сказал: три дня и все закончится. Когда этого не произошло, для Китая это был звоночек, что путин не контролирует ситуацию настолько, насколько он обещал", — пояснил Корсунский.

Также посол сообщил, что есть и второй фактор, которым в Китае очень озабочены — это оружие, проданное россией КНР, в том числе самолеты.

"Как выяснилось, их "фантастические" Су-35 можно сбить с помощью переносного ЗРК Stinger. Для Китая это был шок. Потому что им рассказывали, что это супер техника, безумных денег стоит. То есть Китай осознает, что путин, когда говорил с Си Цзиньпином, скорее всего, находился под влиянием своего окружения, которое сказало: столько-то "консерв" отправлено в Украину, что Украина слаба, что есть критика власти, что есть основания полагать, как только колонны протяженностью 70 км появятся вблизи Киева, то он упадет", - рассказал дипломат.

Поэтому, по его мнению, в Китае почувствовали, что путин очень сильно ошибался.

"И слава Богу. Украина показала свою силу. Другое дело, что резко менять политику Пекин не будет. Но я думаю, и это мнение основывается на тех аргументах, которые я читал, очень много было публикаций на эту тему, что скорее всего путин этим подставил Си Цзиньпина", - подчеркнул эксперт.

Напомним, что британская разведка раскрыла реальную ситуацию на Запорожье и новый план рф.

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