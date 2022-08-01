Об этом пишет издание Die Welt, подчеркивая, что судя по всему, Россия не находит достаточного количества солдат, готовых пойти воевать против Украины.
Как отмечает издание, растет число сообщений о запугивании, принуждении и вербовке в тюрьмах.
«Я не знаю, где мой сын, помогите мне, пожалуйста», — говорит в камеру мобильного телефона мать солдата из далекой российской республики Бурятия. Ее сын, в настоящее время дислоцированный в Украине, попросил освободить его от военной службы. Его заявление было отклонено, а ее сына вместо этого отправили в следственный изолятор, говорит она в видео, опубликованном в Telegram. С тех пор она ничего о нем не слышала», - говорится в публикации.
Подчеркивается, что подобные сообщения накапливаются. Паника среди российских матере нарастает.
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Издание напоминает, что в россии мужчины в возрасте от 18 до 27 лет должны пройти один год военной службы. Кремль неоднократно подчеркивал, что ни один из этих призывников не должен ехать в Украину. Тем не менее, призывники уже были отправлены на фронт.
Кроме того, множились сообщения о том, что призывников в казармах заставляют подписывать контракты для участия в войне.
Напомним, ранее сообщалось, что российские женщины не спешат забирать своих сыновей, ни из плена, ни из моргов.
Кроме того, Politeka.net писала, что новый план Путина стал посмешищем.
Также Politeka.net сообщала, что в Сети появилось видео, как украинская мама спасает своего ребенка во время обстрела, прикрів его телом.