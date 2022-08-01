Сообщений от российских матерей, которые просят найти их сыновей-военнослужащих, становится все больше.

Об этом пишет издание Die Welt, подчеркивая, что судя по всему, Россия не находит достаточного количества солдат, готовых пойти воевать против Украины.

Как отмечает издание, растет число сообщений о запугивании, принуждении и вербовке в тюрьмах.

«Я не знаю, где мой сын, помогите мне, пожалуйста», — говорит в камеру мобильного телефона мать солдата из далекой российской республики Бурятия. Ее сын, в настоящее время дислоцированный в Украине, попросил освободить его от военной службы. Его заявление было отклонено, а ее сына вместо этого отправили в следственный изолятор, говорит она в видео, опубликованном в Telegram. С тех пор она ничего о нем не слышала», - говорится в публикации.

Подчеркивается, что подобные сообщения накапливаются. Паника среди российских матере нарастает.

Издание напоминает, что в россии мужчины в возрасте от 18 до 27 лет должны пройти один год военной службы. Кремль неоднократно подчеркивал, что ни один из этих призывников не должен ехать в Украину. Тем не менее, призывники уже были отправлены на фронт.

Кроме того, множились сообщения о том, что призывников в казармах заставляют подписывать контракты для участия в войне.

Напомним, ранее сообщалось, что российские женщины не спешат забирать своих сыновей, ни из плена, ни из моргов.

Кроме того, Politeka.net писала, что новый план Путина стал посмешищем.

Также Politeka.net сообщала, что в Сети появилось видео, как украинская мама спасает своего ребенка во время обстрела, прикрів его телом.