Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью изданию The Guardian.

Так, россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма. В дальнейшем их планируется применить на юге нашего государства для ведения боевых действий против вооруженных сил Украины.

По словам представителя военной разведки Украины, россия две недели назад вывела из Донецкой области тактические группы воздушно-десантных войск и перебросила их в оккупированный Херсон. Россия также перекидывает войска из своего восточного военного округа, которые использовались для атаки на Славянск.

«Они увеличивают численность своих войск, готовятся к нашему контрнаступлению [на юге Украины] и, возможно, готовятся начать собственное наступление. Юг для них является ключевым, прежде всего через Крым», — заявил Скибицкий.

Представитель ГУР добавил, что, если бы россия выиграла битву на юге и востоке Украины, она продолжила бы новые наступательные операции, чтобы захватить больше территории Украины, используя подразделения, которые сейчас формируются в рф.

Скибицкий также отметил, что кроме дополнительного оружия Украине сейчас нужна помощь в подготовке войск за рубежом.

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