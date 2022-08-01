У оккупантов серьезные кадровые проблемы, все больше солдат отказываются воевать из-за масштабных потерь. В частности, за 5 месяцев войны оккупанты потеряли больше солдат, чем США за 8 лет войны в Ираке. Такие выводы сделали в материале Die Welt.
По данным британского Министерства обороны, на войне погибло 25 000 российских солдат, американское ЦРУ более осторожно оценивает эту цифру в 15 000 человек. В обоих сценариях потери всего за пять месяцев во много раз превышают американские потери за восемь лет войны в Ираке (почти 4500 человек). В Украине назвали цифру в примерно 41000 погибших российских солдат.
Из-за имеющийся информации сейчас россия не может найти достаточного количества вояк, которые готовы идти воевать против Украины. Они боятся приехать домой в мешках. Потому командование рф вдается к запугиванию, принуждению. Кроме того, началась активная вербовка добровольцев в тюрьмах.
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Тем не менее добровольцев, похоже, не хватает: по данным российских СМИ, мужчин в Чеченской Республике принуждают становиться контрактниками.
Солдат уже насильно вербуют и на оккупированных территориях востока Украины: у этих людей мало подготовки, мало мотивации, нет надлежащего оборудования. На самом деле они просто пушечное мясо.
Указывается на еще одну проблему российской армии – ротацию. Ни один солдат не может просто так воевать больше полугода. Помимо погибших россия должна в ближайшее время найти замену для истощенных. Регулярная российская армия не бесконечна.
Напомним, что британская разведка раскрыла реальную ситуацию на Запорожье и новый план рф.
Как сообщала Politeka, экс-соратник путина после бегства из рф оказался в реанимации с редким диагнозом.
Также Politeka писала, что оккупанты умышленно ударили по жилым кварталам Днепропетровщины, кадры.