После недавних потопов в Краснодарском крае рф, когда под воду ушел курортный город Сочи, а также в Чите на россию обрушился новый удар стихии.

За несколько часов в городе Находка Приморского края рф выпала месячная норма осадков – 120 мм. Подтопленными оказались сразу несколько районов города, поднялся уровень воды в озере Соленое.

Очевидцы сообщают, что на некоторых улицах города вода доходила до уровня фар легковых автомобилей. В низинах машины и вовсе уходили под воду по лобовое стекло.

Из-за непогоды, продолжающейся несколько дней, внутри края отменены авиарейсы. В некоторых района произошли вварии в энергосетях.

Коммунальные службы дежурят с раннего утра и чистят забивающуюся ливневую канализацию. В двух районах города также размыты дороги к некоторым селам и поселкам: в одном из них готовятся к возможному сходу селя с сопки.

МЧС предупреждает, что дожди и грозы на юге и юго-востоке края продолжатся 1 августа и в начале ночи 2 августа.

"Из-за ливней ожидается резкий подъем воды в реках - до 1,8 м, подтопление территорий. На побережье ветер усилится до 20 м/с", - сообщают спасатели.

Напомним, что британская разведка раскрыла реальную ситуацию на Запорожье и новый план рф.

Как сообщала Politeka, экс-соратник путина после бегства из рф оказался в реанимации с редким диагнозом.

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