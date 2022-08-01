После работы Вооруженных сил Украины проезд по Антоновскому мосту закрыли.

Российские войска организовали переправу через реку Днепр во временно оккупированном Херсоне. Судя по пропагандистскому видео, оккупанты навели переправу рядом с поврежденным Антоновским мостом.

После работы Вооруженных сил Украины проезд по Антоновскому мосту закрыли. Также в Херсоне выведен из строя железнодорожный мост через Днепр.

При этом военные рф пытаются восстановить автомобильный Антоновский мост через Днепр. Они работают без расчетов погрузки, без инженерных планов, накрывая плитами поврежденные участки. А пока сделали переправу.

Россияне, в свою очередь, устроили показуху и опубликовали видео о том, как они "помогают" местным жителям перебираться через реку. На понтон возле Антоновского моста военные преступники грузят гражданский транспорт и переправляют на правый берег.

Обратите внимание, что, судя по кадрам, военные машины рашистов с надписями "Z" перевозят рядом с гражданскими авто на украинских номерах, чтобы прикрываться мирными жителями в качестве живого щита.

Напомним, что рф столкнулась с дилеммой при вербовке солдат.

Как сообщала Politeka, вдоль Антоновского моста установили "пирамидки", войска рф боятся новых ударов ВСУ.

Также Politeka писала, что Кулеба указал на "знаки", которые россия ежедневно посылает Украине.