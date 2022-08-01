На технике осталась символика оккупантов, но уже совсем скоро ее закамуфлируют для Вооруженных сил Украины.

Новые единицы техники врага попали в руки к украинским защитникам. В частности, воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" захватили в качестве трофеев технику россии, которая раньше засветилась на параде в Москве.

Фото трофеев опубликовали в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций.

Под видео написали, что некоторые из захваченных трофеев были замечены ранее на параде в российской столице Москве. Теперь же техника поможет нашим защитникам вытеснить оккупантов с украинских территорий.

На технике осталась символика оккупантов, но уже совсем скоро ее закамуфлируют для Вооруженных сил Украины.

Можно предположить, что появление подобной парадной техники свидетельствует о серьезных проблемах с вооружениями, от которых страдает оккупационная армия.

Также о проблемах с техникой россиян рассказывали в Институте изучения войны. Там обратили внимание, что оккупанты все чаще полагаются на старые бронетранспортеры, с устаревшим или неподходящим оборудованием.

Напомним, что рф столкнулась с дилеммой при вербовке солдат.

Как сообщала Politeka, вдоль Антоновского моста установили "пирамидки", войска рф боятся новых ударов ВСУ.

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