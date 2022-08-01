Российские оккупанты пытаются подготовиться к контрнаступлению ВСУ, но все больше паникуют в ожидании его. От отчаяния буряты и россияне стреляют друг в друга.

Об этом заявил командир взвода бригады Богуна Андрей "Прямой" в эфире радио "НВ". Разговор доступен в записи на YouTube.

Россияне бросают представителей нацменьшинств с так называемых республик на наиболее горячие направления, что также не добавляет им настроения и еще больше лишает мотивации. В частности, на Херсонском направлении растет напряжение между россиянами и подразделениями из Бурятии, оккупированного Крыма и "Л/ДНР".

По словам командира взвода бригады Богуна, в Херсонской области проходят постоянные перестрелки между россиянами и бурятами. Он подчеркнул, что у подразделений из Буряти свои командиры, которые российским не подчиняются. И даже если в рядах оккупантов проходит расселение, то россияне не пускают к себе бурят, а те наоборот.

"Стреляются между собой... Это нормальное явление у них, мы уже к нему привыкли. Чем больше будут они ссориться, тем лучше для нас. И интересно, что они своих убитых даже не забирают", – подчеркнул командир.

Также он добавил, что наемники путинского войска просто занимаются грабежом местного населения, мародерством и проявляют готовность к сдаче в плен.

Напомним, что рф столкнулась с дилеммой при вербовке солдат.

Как сообщала Politeka, вдоль Антоновского моста установили "пирамидки", войска рф боятся новых ударов ВСУ.

Также Politeka писала, что Кулеба указал на "знаки", которые россия ежедневно посылает Украине.



