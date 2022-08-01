Киберполиция предупредила украинцев об опасности использования мобильных приложений, разработанных спецслужбами рф. С помощью них страна-агрессор может получать информацию, которую в дальнейшем использует против Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

В киберполиции отметили, что при использовании таких приложений пользователей должны насторожить предложения осуществить фотофиксацию местности, поделиться геолокацией или нанести "рисунок" на асфальте.

Для безопасного использования онлайн-приложений киберполиция рекомендует загружать их только из официальных источников – App Store, Google Play, Galaxy Store и AppGallery.

Кроме того, специалисты рекомендуют проверить все доступные данные, такие как информация о разработчиках, доступы, которые приложение требует при установке, а также отзывы пользователей.

Ведь бессознательно пользователи таких приложений могут "сливать" агрессору информацию о расположении военных объектов и критической инфраструктуры.

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