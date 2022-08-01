Во время очередной показухи на камеру он попал под прицельный огонь Вооруженных сил Украины.

Еще один оккупант-кадыровец из Чечни так и не смог доснять хвастливый ролик для сервиса TikTok ‒ во время очередной показухи на камеру он попал под прицельный огонь Вооруженных сил Украины. Такое видео было опубликовано в Сети.

Вероятно, последствия прямого попадания снаряда по позиции рф были серьезными для оккупантов, приехавших зарабатывать деньги на убийствах украинцев и тотальном мародерстве.

Еще один ахматосиловец отправился на концерт Кобзона в прямом эфире. Последние слова кадыровца – "Ахмат - сила". Это официальный боевой клич всех бойцов, которые подчиняются чеченскому диктатору Рамзану Кадырову, который должен прославлять его умершего отца ‒ Ахмата. Именно по такому кличу легче всего идентифицировать оккупантов из Чечни.

Пользователи сети в комментариях высмеяли горе-вояку, который пришел снимать видосики и убивать украинцев: "Упаковка прошла успешно...", "Такие новости аж успокаивают душу", "Все кадыровцы и им подобны, теперь будет хвастаться перед кобзоном Тик-током. Слава нашим ВСУ. Наши воины лучшие", "Тупой бычок русский мир нес в Украину, по-русски даже говорить не умел".

Напомним, что рф столкнулась с дилеммой при вербовке солдат.

Как сообщала Politeka, вдоль Антоновского моста установили "пирамидки", войска рф боятся новых ударов ВСУ.

Также Politeka писала, что Кулеба указал на "знаки", которые россия ежедневно посылает Украине.