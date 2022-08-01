В понедельник, 1 августа, в оккупированном Мелитополе из-за массивного ливня и шквалов затопило улицы, ветром срывало крыши, машины тонули, а на дороги падали деревья и опоры электропередач. Об этом сообщают местные издания.

Так, на Центральном рынке Мелитополя на одном из торговых павильонов ветром сорвало крышу. Он упал на припаркованные рядом автомобили. В результате одного из водителей, который как раз находился в салоне автомобиля, зажал металлическими конструкциями.

В разных частях города от ветра падали деревья. Сломанное дерево и опора электропередач повредили припаркованные машины. На перекрестке улицы Александра Невского и ул. Гетманской в ​​районе Мелитопольского управления полиции образовалась река. Ливнеотвод там явно не справляется с дождевой водой.

Настоящий селевой поток наблюдался на Аллее Славы. Вымытая дождем почва заблокировала водоотводный канал и грязевой поток с огромной скоростью бросился вниз.

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