Российские оккупанты в рамках подготовки к наступлению на Кривой Рог и Николаев собрали на юге страны около 30 БТГ.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским правозащитником Марком Фейгиным на 159 день полномасштабной войны рф против Украины.

По словам представителя ОПУ, перед оккупантами поставили задачу - быть готовыми к наступлению 6 августа. При этом Арестович добавил, что качество этих войск очень низкое, штаты БТГ - "дутые", поэтому жителям Кривого Рога и Николаева "падать в обморок" не стоит.

Также эксперт заявил, что у Украины есть определённый план в связи с переброской сил оккупантов на Херсонское направление.

"У нас есть определенный замысел, который предполагает, что чем больше россия нагонит на Херсонское направление личного состава и техники - тем лучше", — отметил Арестович.

Он также рассказал, что даже нынешние поставки HIMARS позволяют ВСУ поразить большинство оперативных целей.

«Сейчас Украина может выпустить 168 ракет одновременно – это 100 целей приговорены к смерти, а весь банк знаковых целей рф – 200 штук от Харькова и до Херсона. 168 против 200 – это единовременное поражение в течение суток-двое всего, что они там натаскали», – заявил политик.

Напомним, что рф столкнулась с дилеммой при вербовке солдат.

Как сообщала Politeka, вдоль Антоновского моста установили "пирамидки", войска рф боятся новых ударов ВСУ.

Также Politeka писала, что Кулеба указал на "знаки", которые россия ежедневно посылает Украине.