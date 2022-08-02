Китай угрожает Тайваню военными действиями. Активная война может вспыхнуть еще в одной точке планеты.
По мнению внештатного советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича, в случае нападения на Тайвань у Китая будут очень большие проблемы. Ни о какой поддержке кремля в войне против Украины речь идти не будет, ведь Китаю нужно будет беспокоиться, прежде всего, о себе.
"Следует понимать, что Китай на 80% зависит от экспорта в Европу и США. Война – это мгновенные санкции. Ты не можешь воевать против того, кто фактически тебя кормит. Очень жалею Китай, если он дернется",– считает он.
Арестович также добавил, что в случае необходимости США и НАТО воевать с Китаем впоследствии панькаться с россиянами уже никто не будет. Именно поэтому москве не стоит радоваться, если Китай пойдет войной на Тайвань.
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"Война с Китаем – это самое страшное, что может произойти для США и НАТО. После такого бояться россию уже просто не будет смысла", – уверен он.
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