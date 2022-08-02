Принудительная мобилизация в оккупированном Донецке привела к худшим последствиям.

Об этом заявил военный эксперт Денис Попович.

"Я общался с людьми, выехавшими из Донецка и приехавшими на свободную часть Украины. Там призывают рабочих театров, филармонии, учителей. То есть интеллигенцию, гуманитарию, которые не держали в руках оружие и не готовились к этому и у них были абсолютно мирные профессии.

Теперь их призвали, почти не готовили, дали в руки оружие и бросили в укрепленные районы Авдеевки, Марьинки и те места, которые укреплялись в течение 8 лет.

На какой результат можно рассчитывать? Результат один – фактически никто не возвращается».

Напомним, что рф столкнулась с дилеммой при вербовке солдат.

Как сообщала Politeka, вдоль Антоновского моста установили "пирамидки", войска рф боятся новых ударов ВСУ.

Также Politeka писала, что Кулеба указал на "знаки", которые россия ежедневно посылает Украине.