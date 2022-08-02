У работников силовых структур Беларуси начали отбирать стандартные паспорта.

Об этом пишет издание " Наша Ніва".

Они получают биометрические паспорта, в дополнение к которым выдается ID-карта. ID-карты достаточно для любых операций внутри страны. В то же время за границу без паспорта не уедешь, тоже невозможно получить визу.

По данным журналистов, сотрудники милиции (преимущественно это касается офицерского состава), обязуются сдавать новые паспорта начальнику.

"До этого через то же прошли спецслужбы, сейчас процессы идут в милиции, дальше, наверное, очередь военных. Теперь, чтобы уехать за границу, нужно писать рапорт и на выезд, и на получение паспорта", - рассказал один из офицеров.

"Все это объясняется заботой о работниках. Мол, это мы вас не в рабство берем, это мы вас, глупых, страхуем от глупостей: вот выедете вы где-то, а вас там пленяют, пытают, завербуют, посадят. Так что еще будьте благодарны", – добавил он.

Издание отмечает, что в прошедшие два года Беларусь покинула ряд старших офицеров, они присоединились к демократическому движению.

Напомним, в ОП раскрыли планы рф по втягиванию Беларуси в войну.

Как сообщала Politeka, беларусы помогли собрать на мощное оружие для ВСУ.

Также Politeka писала, что Беларусь вслед за рф допустила дефолт, что это значит.