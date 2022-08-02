Экс-политзаключенный Кремля рассказал, что активная фаза боев за Донбасс завершается. Он надеется, что ВСУ могут освободить временно оккупированный Херсон в ближайшее время.
Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook. При этом защитник отметил, что ему иногда противно читать новости, где все напоминает "параллельный мир" и "информацию из космоса".
"Между тем битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере, ее активная фаза. Враг сосредоточил свои последние усилия на попытках захватить Бахмут, а на других донбасских направлениях значительно снизил активность. Рашисты перебрасывают свои основные силы на Юг, чтобы защитить оккупированный Херсон и попытаться организовать там контрнаступление , чтобы остановить продвижение ВСУ. Я надеюсь, что Бахмут мы отстоим, а Херсон уволим в ближайшие недели", - написал он.
Также Олег Сенцов рассказал о проблемах воинов. Он отметил, что защитники устали, в его подразделении тоже много потерь, а техники не хватает.
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Да, у нас тоже много потерь и раненых. Да, техники мало, а снарядов советских калибров почти не осталось. Натовские системы лучше, но их тоже еще недостаточно. Но ни один боец не сомневается, что мы победим. Готов делать все, чтобы эта победа наступила как можно скорее. Мы уже не проиграли и мы обязательно победим. Слава Украине!" – добавил режиссер.