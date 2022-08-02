Экс-политзаключенный Кремля рассказал, что активная фаза боев за Донбасс завершается. Он надеется, что ВСУ могут освободить временно оккупированный Херсон в ближайшее время.

Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook. При этом защитник отметил, что ему иногда противно читать новости, где все напоминает "параллельный мир" и "информацию из космоса".

"Между тем битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере, ее активная фаза. Враг сосредоточил свои последние усилия на попытках захватить Бахмут, а на других донбасских направлениях значительно снизил активность. Рашисты перебрасывают свои основные силы на Юг, чтобы защитить оккупированный Херсон и попытаться организовать там контрнаступление , чтобы остановить продвижение ВСУ. Я надеюсь, что Бахмут мы отстоим, а Херсон уволим в ближайшие недели", - написал он.

Также Олег Сенцов рассказал о проблемах воинов. Он отметил, что защитники устали, в его подразделении тоже много потерь, а техники не хватает.

Да, у нас тоже много потерь и раненых. Да, техники мало, а снарядов советских калибров почти не осталось. Натовские системы лучше, но их тоже еще недостаточно. Но ни один боец ​​не сомневается, что мы победим. Готов делать все, чтобы эта победа наступила как можно скорее. Мы уже не проиграли и мы обязательно победим. Слава Украине!" – добавил режиссер.