ВДВ России понесли на войне чудовищные потери.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Алексей Копытько.

"Бродят разные цифры относительно доли в общем числе потерь. Если взять консервативную оценку 20% - это дикое число. Особенно – с учётом инвестиций. Это хорошо обученные, оснащённые и мотивированные войска. Были.

За 5 месяцев нашими воинами деклассированы в хлам:

7-я гвардейская десантно-штурмовая горная дивизия (г. Новороссийск)

76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия (г. Псков)

98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (г. Иваново), особенно – 217-й полк.

106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Превращены в мясо и 51-й полк (Тула), и 137-й (Рязань).

11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (г. Улан-Удэ)

31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (г. Ульяновск)

56-й гвардейский десантно-штурмовой полк (в конце прошлого года был формально перемещён из Камышина в Феодосию, гробы потоком идут в Камышин) и ряд других частей.

Это очень чётко видно по структуре похорон в России. Их число таково, что замолчать невозможно.

Все города с дисклокацией частей ВДВ – в лидерах. Кострома – просто сплошное кладбище. Псков, Тула, Рязань, Ульяновск, Улан-Удэ – горы трупов.

Количество инвалидов я даже не берусь представить.

Также сейчас росвласть активно перебрасывает десантно-штурмовые части на юг. Херсон, Запорожье.

Концентрация на той же Херсонщине уже такая, что держать их только для обороны – противоестественно.

По имеющейся информации, росдесантников накачивают «отомстить за пацанов», «вернуть славное имя» и т.д. Если их таки бросят в наступление, то Россия на годы лишится атакующего потенциала.

Выглядит так, будто Путин уничтожает свой десант с пониманием, что в ближайшие годы в осаждённой крепости он не понадобится. А сейчас это – единственный (массовый) инструмент для решения задачи по захвату новых территорий, их последующего удержания, размена или попытки свергнуть украинскую власть за счет внутренней дестабилизации. Потому что и морская пехота, и российские спецназы изрядно потрёпаны и прорежены.

16 июня росСМИ сообщили о назначении нового командующего росВДВ. Им стал уроженец Донецкой области (Моспино) генерал-полковник Михаил Теплинский. Похоже, ему суждено стать окончательным могильщиком росдесанта.

Напомним, что рф столкнулась с дилеммой при вербовке солдат.

Как сообщала Politeka, вдоль Антоновского моста установили "пирамидки", войска рф боятся новых ударов ВСУ.

Также Politeka писала, что Кулеба указал на "знаки", которые россия ежедневно посылает Украине.