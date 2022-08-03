Как пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ, подозреваемый мечтал в случае оккупации возглавить Черкасчину.

«Сотрудники Службы безопасности задержали депутата Черкасского горсовета, который возглавлял фракцию «ОПЗЖ» до запрета этой партии, и работал помощником действующего нардепа. Мужчина не только оправдывал агрессию России против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион», - рассказали в СБУ.

Подозреваемый с одной из своих приспешниц проводили информационно-подрывную деятельность в пользу врага, утверждая, что война в Украине – это исключительно внутренний гражданский конфликт. Также они считали нецелесообразным сопротивление агрессору, ждали оккупации города и осуждали деятельность военно-политического руководства Украины.

«Однако, когда злоумышленник понял, что ВСУ успешно противодействуют армии рф и освобождают оккупированные территории, то попытался скрыться за границу. СБУ задержала депутата накануне выезда в США», – рассказали в СБУ.

В настоящее время обоим пропагандистам сообщено о подозрении.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала корректировщика огня по аэродромам Днепропетровщины.

Также сообщалось, что СБУ рассекретила планы России по референдуму на захваченной территории Херсонской области.

Также сообщалось, что в Николаеве поймали молодого парня, который наводил российские ракеты на родной город.