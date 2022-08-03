Подготовлен план эвакуации гражданского населения на случай вторжения врага с территории Белоруссии.

Речь идет о плане при худшем развитии событий.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Ровенской областной военной администрации Сергей Подолин, пишет Суспільне.

По его словам, угрозу со стороны Беларуси они «не отбрасывают», продолжают мониторить ситуацию на границе и усиливать систему гражданской защиты, прежде всего, объекты укрытия.

«А на случай худшего сценария у нас утвержден план для эвакуации гражданского населения», — отметил Подолин.

В случае угрозы о необходимости эвакуации местных жителей оперативно проинформируют. В первую очередь, будут вывозить людей из Сарненского и Вараского районов.

Так, в первую очередь эвакуация коснется социально незащищенных людей, не имеющих родственников, транспорта, находящихся в спецучреждениях.

План эвакуации гражданского населения продолжат дополнять и дорабатывать.

Между тем стало известно, что для обеспечения лучшей обороны Киевщины будет выделено более 50 млн грн.

Так, областная военная администрация отметила, что эти средства уже используются для проведения боевых учений личного состава подразделений территориальной обороны области и закупку необходимого оборудования для воинов.

«Кроме того, закупаем изделия из бетона для создания оборонительных и защитных сооружений и принимаем дополнительные меры по охране важных объектов. Закупленное оборудование и орудия уже используют военнослужащие Сил ТРО ВСУ для защиты Киевской области», – добавили в ОВА.

Напомним, угроза наступления из Беларуси остается актуальной.

Также сообщалось, что старому фанату Лукашенко на Черниговщине дали взбучку.

Кроме того, Politeka.net писала, как белорусы помогли собрать деньги на мощное оружие для ВСУ.