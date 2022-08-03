«Даже если вы где-то работаете и платите налоги – это тоже большая помощь нашей стране».

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире 24 канала заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, комментируя петиции к президенту Владимиру Зеленскому относительно разрешения выезжать за границу мужчинам призывного возраста, не имеющим боевого опыта или не пригодных к службы.

"Может быть альтернатива – пожалуйста, идите, помогайте тем ребятам, которые на фронте. Работы в стране очень-очень много. Нечего прятаться за женской юбкой и убегать из страны. Надо помогать", - подчеркнул Данилов.

Также серкетар СНБО заверил, что если мужчина не может взять оружие в руки, он может помочь стране другим способом.

«Находите возможность помогать. Это несправедливо, когда мужчины начинают убегать из страны во время войны. Я этого не приветствую», - заявил Данилов, добавив, что работы для фронта в стране более чем достаточно.

«Не можете на фронте – на другом фронте работайте. Помогайте. Даже если вы где-то работаете и платите налоги – это тоже большая помощь нашей стране. А вы сейчас хотите бежать туда и там устроиться на работу, там будете платить налоги? Несправедливо", - возмущается секретарь СНБО.

Добавим, что с 24 февраля пограничники задержали 6,4 тыс. военнообязанных мужчин, большинство – уклонисты. Таковы данные Госпогранслужбы.

Так, 4 тысячи человек задержаны вне пунктов пропуска при попытке незаконного пересечения границы. Другие пытались уехать за поддельными документами.

Напомним, в Госпогранслужбе предупредили о важном нюансе - кого еще не выпустят из страны.

Также Politeka.net писала о новой сумме штрафа и конфискации авто в пользу ВСУ.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что в Раде предупредили об изменениях относительно мобилизации.