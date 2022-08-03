Получается смешная ситуация: россияне вроде и готовы платить за транспортные услуги, да не могут.

Литва, которая была вынуждена возобновить транзит товаров в Калининградскую область рф, может вновь остановить все поставки. Впрочем, на этот раз инициатива, вероятно, будет идти снизу.

Как пишет издание LRT, министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что банки страны в частном порядке могут отказаться принимать платежи от россиян. А это уже исключит возможность перевозки.

В Вильнюсе заявили, что транзит товаров в Калининградскую область может полностью остановиться по причине неспособности россии оплатить транспортные услуги.

Все дело в санкциях против россии в банковской сфере. Банки отказываются иметь дело с российскими компаниями, а государство не может, да и не хочет на них повлиять. Да и на этот раз в Еврокомиссии не смогут ничего поделать и надавить на Литву, ведь банки следуют санкциям, которые Европейский Союз ввел.

Такую инициативу уже проявил в июле банк Siauliu bankas. С 15 августа он прекращает производить платежи в рублях, независимо от страны-получателя.

Кроме того этот банк с 1 сентября закрывает возможность производить платежи в россию и Беларусь и из этих стран в любой валюте. Таким образом, через этот банк оплатить транспортные услуги станет невозможно.

Получается смешная ситуация: россияне вроде и готовы платить за транспортные услуги, да не могут.

Стоит напомнить, что в Еврокомиссии разрешили рф перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее, но только для нужд области, а не на экспорт.

Напомним, что в Литве разочарованы решением Еврокомиссии по Калининграду.

Как сообщала Politeka, Литва ввела новый запрет для россии по Калининграду.

Также Politeka писала, что в россии пригрозили Литве и Евросоюзу скорым "возмездием".