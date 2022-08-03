Между Азербайджаном и Арменией в очередной раз нарастает напряжение.

В среду, 3 августа, в приграничных районах произошли обстрелы, в результате которых пострадали с обеих сторон.



Так, Арменпресс со ссылкой на "Минобороны" Нагорного Карабаха сообщает, что сегодня днем ​​на северо-западном участке линии столкновения азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники. В результате смертельное ранение получил один военнослужащий, еще восемь получили ранения.

В свою очередь, Азербайджан обвинил Армению в "интенсивном обстреле" своих подразделений в Лачинском районе. Из-за пулевого ранения погиб один военнослужащий.



МИД Азербайджана обвинил Армению в "грубом нарушении трехстороннего соглашения", и ответственность за инцидент лежит на руководстве страны.

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