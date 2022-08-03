Депутат от властной Консервативной партии Тобиас Элвуд, возглавляющий комитет Палаты общин по обороне, считает, что необходимое оружие для Украины приходит слишком поздно, а НАТО до сих пор медлит с помощью.

Об этом сообщает "Европейская правда"

"Мы все больше улучшаем поддержку Украины, но она поступает очень, слишком поздно. Признаем: НАТО все еще сидит сложа руки. В Украине пылает огонь, а мы его не хотим его потушить. Я обеспокоен тем, что этот огонь распространится за пределы Украины, и нам действительно придется проснуться", – заявил Элвуд.

"Когда вы бросаете вызов врагу, всегда существует определенный риск. Но также существует риск, если вы ничего не делаете и позволяете России расшириться не только в Украине. Перед поездкой в ​​Одессу я был в соседней Молдове, которая не является частью НАТО - это очень мала страна с очень ограниченными вооруженными силами. Они чувствуют себя очень уязвимыми", – добавил депутат.

Элвуд напомнил о кризисах, происходящих в других частях света, в частности, о последнем обострении на границе Сербии и Косово, а также о перспективе усиления оси Китай-Россия в перспективе ближайших 10-30 лет.

"Существует опасность, если мы оставим Украину на произвол судьбы, а не будем еще больше с ней сближаться. И речь идет не о отправке войск, есть много путей – операционных, стратегических, – которыми мы можем поддержать Украину", – считает депутат.

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