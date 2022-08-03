Боец полка Калиновского с позывным Лахвич заявил, что после освобождения Украины белорусские добровольцы придут в Беларусь.
«Когда мы будем входить в Беларусь, это все услышат. Мы обсуждаем, как это (освобождение Беларуси – прим.) будет. Беларусь и Украина будут свободными!» – заявил в интервью доброволец полка Калиновского с позывным Лахвич.
Ранее стало известно, что уработников силовых структур Беларуси начали отбирать стандартные паспорта.
Они получают биометрические паспорта, в дополнение к которым выдается ID-карта. ID-карты достаточно для любых операций внутри страны. В то же время за границу без паспорта не уедешь, тоже невозможно получить визу.
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Напомним, в ОП раскрыли планы рф по втягиванию Беларуси в войну.
Как сообщала Politeka, беларусы помогли собрать на мощное оружие для ВСУ.
Также Politeka писала, что Беларусь вслед за рф допустила дефолт, что это значит.