Боец полка Калиновского с позывным Лахвич заявил, что после освобождения Украины белорусские добровольцы придут в Беларусь.

«Когда мы будем входить в Беларусь, это все услышат. Мы обсуждаем, как это (освобождение Беларуси – прим.) будет. Беларусь и Украина будут свободными!» – заявил в интервью доброволец полка Калиновского с позывным Лахвич.

Ранее стало известно, что уработников силовых структур Беларуси начали отбирать стандартные паспорта.

Они получают биометрические паспорта, в дополнение к которым выдается ID-карта. ID-карты достаточно для любых операций внутри страны. В то же время за границу без паспорта не уедешь, тоже невозможно получить визу.

Напомним, в ОП раскрыли планы рф по втягиванию Беларуси в войну.

Как сообщала Politeka, беларусы помогли собрать на мощное оружие для ВСУ.

Также Politeka писала, что Беларусь вслед за рф допустила дефолт, что это значит.