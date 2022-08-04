Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. По его словам, за прошедшие сутки врагом выпущены три ракеты, пять раз применена ствольная артиллерия, еще пять – реактивная.

В районах восьми населенных пунктов россияне бомбили с воздуха.

«Они не считают потери, потому что преимущественно гибнут жители оккупированных территорий. Россиянам они не нужны на будущее, потому что уже восемь лет население «лнр» является обузой для бюджета России. Сейчас эти финансовые потери мужчины и отрабатывают. На оккупированных в 2014 году территориях уже мобилизовали всех, кого можно. Сейчас забирают даже незаменимых шахтеров. Эйфория «асвабаждения» прошла быстро и в недавно захваченных городах и селах», – рассказал Гайдай, добавив, что страдают те, кто не успел эвакуироваться в безопасные регионы Украины.

Теперь этих людей россияне направляют в военкоматы против воли. Так, по словам Гайдая, только в Старобельске на этой неделе уже отправили на фронт около 80 мужчин.

«Ими и пополняется состав штурмовых групп, которые ВСУ регулярно обезвреживают», - подчеркнул глава Луганской ОВА.

Также он сообщил, что 3 августа оккупанты вынуждены были отступить со значительными потерями на 14 участках, где они пытались улучшить тактическое положение.

Напомним, оккупанты пошли в наступление на нескольких направлениях - где идут бои прямо сейчас.

Также сообщалось, что оптимистичный прогноз сбывается – "до Киева" уже никто не дойдет.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о резком изменении ситуации на фронте – "Мы перед затишьем".