Как пишет Politeka.net, речь идет об эвакуации населения Донецкой области.
Так, согласно распоряжению, вывозить дончан собираются в безопасные регионы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.
Добавим, что причина эвакуации – разрушение газопроводов в регионе и как следствие – невозможность отопления в зимний период.
Как известно, Кабмин создал координационный штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Его возглавила Ирина Верещук.
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Между тем стало известно, что третьего августа россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте, Марьинке и Шевченко. Еще 5 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
За 2 августа орки убили 4 мирных жителей Донбасса — в Красногоровке. Еще 7 человек получили ранения.
Напомним, оккупанты гонят на фронт мужчин из недавно захваченных городов и сел Луганщины. Только в Старобельске на этой неделе уже отправили на фронт около 80 человек.
Также сообщалось, что оптимистический прогноз сбывается – "до Киева" уже никто не дойдет.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о резком изменении ситуации на фронте – "Мы перед затишьем".