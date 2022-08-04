Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 4 августа.

Британские эксперты прокомментировали первые успехи в разблокировании Черного моря.

"3 августа 2022 года первое судно с украинским зерном прибыло в пролив Босфор, пройдя через Черное море из Одессы. Почти точно, что успех этого транзита приведет к более частому транзиту в обоих направлениях. Устранение отставания, вызванного блокировкой, действующей с февраля 2022 года , будет оставаться логистическим вызовом", - отметили в Минобороны Великобритании.

По данным разведчиков, российские войска разместили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде у разрушенного Антоновского моста и вблизи недавно поврежденного железнодорожного моста, пересекающих реку Днепр в Херсоне.

"Радарные отражатели, вероятно, используются, чтобы скрыть мост от радиолокационных изображений с синтетической апертурой и возможного оборудования для наведения ракет. Это подчеркивает угрозу, которую испытывает россия из-за увеличения радиуса действия и точности поставляемых с Запада систем", — подчеркнули британцы.

Напомним, оккупанты гонят на фронт мужчин из недавно захваченных городов и сел Луганщины.

Также сообщалось, что оптимистический прогноз сбывается – "до Киева" уже никто не дойдет.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о резком изменении ситуации на фронте – "Мы перед затишьем".