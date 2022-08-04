Так, в Сети появилось фото, которое, как утверждается, сделано именно в Донецке и ярко иллюстрирует происходящее в городе после прихода «русского мира».

«Жители трехкомнатных квартир верхних этажей (кв 36 и выше), огромная просьба: перестаньте выливать мочу в окна!», - гласит объявление, размещенное на подъезде какого-то донецкого дома.

Пользователи соцсетей с юмором отметили, что моча из окон – это вместо камней с неба и заверили дончан, что «в рашке так принято».

«Русський мир пришел…», «Асвабадили так асвабадили...», «Там, видимо, и поселились буряты или якуты..», «Хотели русского мира - получите, распишитесь», «Вот он, русский мир», «Эх , мой родной Донецк , помню Евро-2012 , помню как воровал абрикосы у соседей , помню море в Мариуполе и чебуреки по 7 грн , будто вчера , спасибо вам, Россияне, за освобождение меня и моих земляков от жизни , спасибо ,что наши парни 16-17 лет стоят без касок в первой линии фронта , спасибо , что заставляете украинцев убивать друг друга ,но не волнуйтесь не сможем мы, дети наши смогут. Мы, народ Украины, будем всегда костью в вашем горле. Мы станем развалом вашей империи Зла , потомки казаков , от Сяна до Дона будут сжигать вас пачками , так было, есть и будет . Живи вечно, Украина!», - пишут в соцсетях.

Добавим, что в Донецке есть проблемы с водоснабжением и, как следствие, горожане не могут пользоваться туалетом.

Напомним, Кабмин выдал распоряжение об обязательно эвакуации жителей Донецкой области.

Также сообщалось, что оккупанты гонят на фронт мужчин из недавно захваченных городов и сел Луганщины. Только в Старобельске на этой неделе уже отправили на фронт около 80 человек.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о резком изменении ситуации на фронте – "Мы перед затишьем".