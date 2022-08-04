Россия – это не только москва и санкт-петербург. Есть местности гораздо хуже, где люди буквально не знают, что такое элементарные блага цивилизации. Потому многие пленные вояки захотят остаться в Украине.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью "24 Каналу".

Жданов уверен, что российские пленные точно сравнивают уровень жизни в россии и Украине. И, вероятно, после завершения войны они будут просить о предоставлении убежища в Украине.

Он подчеркнул, что россия настолько "великая страна", что в некоторых населенных пунктах там не то, что газа нет, но и электричество редко работает. Некоторые живут в деревянных домах и о туалете дома не всегда слышали. Они видят, где лучше жить. Кроме того, многие пленные боятся, что с ними сделают на Родине после плена.

Он отмечает, что россия всячески пытается отбить желание у собственных военных сдаваться в плен.

"Вспомните видео с пытками, они бросают видео с пытками украинского пленника не просто так. Так они пытаются запугать своих солдат, чтобы те не думали сдаваться в плен, а украинцев – подтолкнуть на месть, чтобы дискрдитировать перед Западом", - уточнил Олег Жданов.

Напомним, что рф может ударить ракетами по Крыму, при каких условиях на это решатся.

Как сообщала Politeka, Рф готовилась к санкциям, заранее был создан "лагерь поддержки".

Также Politeka писала, что оккупанты пошли в наступление на нескольких направлениях.