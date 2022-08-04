Украинские морпехи провели успешную опарацию на Херсонской направлении, они взяли в плен 11 оккупантов и заняли их позиции. Попавшие в плен россияне поведали украинским защитникам немало интересного. Об этом рассказали на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты в Facebook.

"На днях в ходе успешной наступательной операции на Херсонском направлении морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в сотрудничестве с 35-й отдельной бригадой морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского взяли 11 пленных. На "денацифицированных" позициях морские пехотинцы уже крепко держат фронт и уверенно проводят демилитаризацию оккупантов", – говорится в сообщении.

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В ходе допросов пленных, украинские военные узнали, что в армии оккунтов очень плохая ситуация с морально-психологическим состоянием личного состава. Принудительно мобилизированные жители ОРДЛО, которых просто вытаскивали с работы и кидали в бой, отказываются воевать уже целыми ротами или батальонами. Командиры этого уровня просто сбегают с позиций, не желая погибать из-за амбиций Кремля.

"По предварительной информации, руководящий состав рашистов уровня батальон-рота отказывается вести боевые действия и покидает свои позиции. Большинство пленных – мобилизованные из ОРДЛО, которых принудительно забирали с мест работы, угрожая уголовной ответственностью", – рассказали в 36-й ОБМП.

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Морпехи также рассказали, что всем пленникам была оказана первая медицинская помощь. Их передали компетентным органам для дальнейшей работы. Этим оккупантам, убеждены морпехи, очень повезло, что они попали в плен, ведь альтернативой для них была бессмысленная смерть от украинского оружия.

Напомним, Часть пленных россиян будет умолять об убежище в Украине: "Они видят...".

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