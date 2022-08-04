Россияне утверждают, что в результате устроенного ими теракта в Еленовке погибли около 40 защитников Украины. Однако реальное количество жертв российского военного преступления может быть выше.

Об этом в комментарии "24 канала" заявил экс-командир полка Азов и офицер ССО Максим Жорин.

Жорин убежден, что списки погибших и раненых, которые были опубликованы рф - неточные, а количество жертв - приуменьшено.

"Сейчас мы знаем точно, что погибших, к сожалению, больше, чем в первом опубликованном списке. Также этот список отчасти некорректен, однако полный список мы до сих пор не можем получить", – заявил Жорин.

По его словам, россия вообще официально никак не комментирует это преступление и не дает никакой информации. Также хранят молчание международные организации, на которых, по мнению Жорина, лежит часть ответственности за массовое убийство пленных, вышедших из "Азовстали" под гарантии этих организаций.

Защитник Украины упомянул о Международном комитете Красного Креста, который помогал россии вывозить пленных воинов из "Азовстали", которому агрессия рф против Украины и многочисленные преступления этого государства на украинской земле не помешали открыть новый офис в Москве.

При этом в МККК заявляют, что не давали никаких гарантий безопасности защитникам "Азовстали". Он назвал это циничной ложью и намекнул на сговор между организацией и рф.

"Есть много фактов о том, что коммуникация между Красным Крестом и россией является "теплой", в то же время с Украиной они просто "играют в слова", что они нам не обещали ничего" - подчеркнул Жорин.

Его слова о сговоре между Крестом и рф подтверждает и тот факт, что вместо того, чтобы организовывать гуманитарные коридоры и помогать беженцам с медикаментами и провизией, МККК незаконно вывозит мирных жителей и депортирует их в страну-агрессора.

Также Красный Крест раздает украинцам, вынужденно оказавшимся на территории страны-агрессорки или депортированным, вещи с символикой войны "Z" и портретами путина.

Напомним, что оккупанты продолжают делать грязные дела в Еленовке после страшного преступления.

Как сообщала Politeka, Великобритания должна выслать все посольство РФ после твита с призывом повесить пленных бойцов полка "Азов".

Также Politeka писала, что российские оккупанты устроили настоящий теракт в тюрьме в поселке Еленовка, где содержали украинских военнопленных.