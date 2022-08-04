В Кабмине считают, что процес приватизации должен быть максимально ускорен, даже в условиях военного положения.

С 1 сентября в Украине массово стартует приватизация, которая была остановлена в связи с введением военного положения и началос войны с россией. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в ходе совещания с руководителями областей.

По словам Шмыгаля, президент Зеленский дал задание правительству уже с сентября запустить в Украине приватизацию. Для этого Верховная Рада приняла соответственный законопроект, а Кабмин разработал все необходимые подзаконные нормативные акты. Премьер подчеркнул, что процес приватизации нужно сделать максимально быстрым.

Кроме того, глава правительства объявил о запуске грантовых программ для предпринимателей, которые нацелены на увеличение количества рабочих мест. Также Шмыгаль отметил, что приватизация повлияет на ситуацию в украинских селах и маленьких городах, жители которых знают объекты, стоящие годами без дела или используемые неэффективно.

"Приватизация призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене и начать работу", — отметил премьер-министр.

Помимо этого, Шмыгаль указал, что приватизация поможет расширить свое производство аграриям. Согласно графику, в начале сентября будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и хлебозаводы.

Отметим, 27 июля Кабинет министров утвердил перечень из 420 государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации и для ликвидации.

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