В Брянскую и Курскую области рф, которые граничат с Украиной, оккупанты перебрасывают свои войска и бронетехнику. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ на Telegram-канале "СтратКом ЗСУ".
Подчеркивается, что количества сил и средств противника у границ с Сумской и Черниговской областью недостаточно для открытия "второго фронта", однако план рф прост и очевиден - они могут активизировать действия на границе, чтобы отвлекать внимание ВСУ.
В частности, на станции Климово и Суземка (Брянская область) прибывают эшелоны с танками Т-80 из 239-го центра обеспечения мобилизационного развертывания (город Богучар, рф) 20А Восточного военного округа (ВВО).
На станции Суджа и Льгов-Киевский (Курская область) прибывают эшелоны из состава 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20А ВВО с танками со склада АК Балтийского флота.
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В Управлении стратегических коммуникаций отметили, что на сегодня у российских войск недостаточно ресурсов, чтобы открыть где-либо "второй фронт".
"Но постоянной демонстрацией угрозы наступления они могут сковывать силы ВСУ. На это и делается расчет, чтобы уменьшить контрнаступательный потенциал Вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении.
Напомним, что рф может ударить ракетами по Крыму, при каких условиях на это решатся.
Как сообщала Politeka, Рф готовилась к санкциям, заранее был создан "лагерь поддержки".
Также Politeka писала, что оккупанты пошли в наступление на нескольких направлениях.