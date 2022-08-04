Крымчанка хотела убить мужчину за то, что он поддерживает войну в Украине.

Как пишут росСМИ, она засовывала голову мужчины в мусорное ведро и била сковородкой. Затем садовой лопатой срубила флаги с символами Z и V и стерла все патриотические наклейки на авто мужчины, после чего облила машину бензином.

Мужчина написал заявление в полицию и подал на развод. Говорит, что приобретет новые стикеры и будет дальше поддерживать войну.

Напомним, Часть пленных россиян будет умолять об убежище в Украине: "Они видят...".

Как сообщала Politeka, Кабмин согласовал назначение главой Херсонской ОВА чиновника времен Януковича: в сети вспомнили журналистское расследование

Также Politeka писала, что "Вечная и светлая память": количество жертв ракетного удара по центру города продолжает расти.