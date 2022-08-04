Крымчанка хотела убить мужчину за то, что он поддерживает войну в Украине.
Как пишут росСМИ, она засовывала голову мужчины в мусорное ведро и била сковородкой. Затем садовой лопатой срубила флаги с символами Z и V и стерла все патриотические наклейки на авто мужчины, после чего облила машину бензином.
Мужчина написал заявление в полицию и подал на развод. Говорит, что приобретет новые стикеры и будет дальше поддерживать войну.
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