Уличный художник Ffchw из Перми 2 августа создал трафаретное граффити «Итоги» — инструкцию из 37 пунктов о том, что можно и чего нельзя делать в современной россии.

"туда не ходи, здесь не стой,

это не пой,

там не сиди, в этом не сиди,

это не ешь, это не слушай,

это не включай, не покупай,

это не говори, с тем не спи,

это не смотри, это не носи,

не оскорби, боготвори,

это не рисуй, за него не голосуй,

это поддерживай,

это не пиши, это не подписывай,

не возражай, а того уважай,

уймись, молись, поклонись,

ниже согнись,

не распространяй, не защищай,

не рассуждай, не перегибай,

не думай, не вздумай,

рожай, не мешай,

оплачивай, это сворачивай,

а это не раскачивай", — говорилось в граффити.

По словам художника, граффити просуществовало чуть больше суток, прежде чем его закрасили.

В своих работах художник Ffchw в основном затрагивает проблемы современного общества. В комментариях к "Итогам" на его странице в Instagram россияне признают свою печальную действительность:

"Это заявка на новый гимн 😏";

"Поправки в конституцию подъехали";

"Беспощадная правда🔥";

"Респект художнику. Не молчать, не прогибаться - здорово, что есть такие люди".

Напомним, что рф может ударить ракетами по Крыму, при каких условиях на это решатся.

Как сообщала Politeka, Рф готовилась к санкциям, заранее был создан "лагерь поддержки".

Также Politeka писала, что оккупанты пошли в наступление на нескольких направлениях.