Уличный художник Ffchw из Перми 2 августа создал трафаретное граффити «Итоги» — инструкцию из 37 пунктов о том, что можно и чего нельзя делать в современной россии.
"туда не ходи, здесь не стой,
это не пой,
там не сиди, в этом не сиди,
это не ешь, это не слушай,
это не включай, не покупай,
это не говори, с тем не спи,
это не смотри, это не носи,
не оскорби, боготвори,
это не рисуй, за него не голосуй,
это поддерживай,
это не пиши, это не подписывай,
не возражай, а того уважай,
уймись, молись, поклонись,
ниже согнись,
не распространяй, не защищай,
не рассуждай, не перегибай,
не думай, не вздумай,
рожай, не мешай,
оплачивай, это сворачивай,
а это не раскачивай", — говорилось в граффити.
По словам художника, граффити просуществовало чуть больше суток, прежде чем его закрасили.
В своих работах художник Ffchw в основном затрагивает проблемы современного общества. В комментариях к "Итогам" на его странице в Instagram россияне признают свою печальную действительность:
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Эйфория "асвабаждения" прошла": россияне нашли применение жителям захваченных городов
Остапчук показал, как бабка путина набросилась на Нэнси Пелоси: "Как не стыдно"
Дантес с Кацуриной сделали признание, Остапчук не смог пройти мимо: "Я так и думал, поздравляю"
Звезда "Х-Фактора" Николайчук оконфузилась, пытаясь повторить трюк в Одессе: "А я вам сейчас покажу..."
"Это заявка на новый гимн 😏";
"Поправки в конституцию подъехали";
"Беспощадная правда🔥";
"Респект художнику. Не молчать, не прогибаться - здорово, что есть такие люди".
Напомним, что рф может ударить ракетами по Крыму, при каких условиях на это решатся.
Как сообщала Politeka, Рф готовилась к санкциям, заранее был создан "лагерь поддержки".
Также Politeka писала, что оккупанты пошли в наступление на нескольких направлениях.