Вооруженные силы продолжают контрнаступление и за последнюю неделю освободили от оккупантов два населенных пункта.

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов два населенных пункта – села Мазановка и Дмитровка. Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, в течение недели украинские военные значительно улучшили свои позиции и смогли продвинуться в глубину обороны российской армии на Донеччине.

"В течение недели наши войска улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Брашков, Сулугуновка и Дмитровка. Освободили два населенных пункта - Мазановка и Дмитровка", - рассказал Громов.

Напомним, ранее стало известно, что украинские морпехи провели успешную операцию на Херсонском направлении, они взяли в плен 11 оккупантов и заняли их позиции. Попавшие в плен россияне поведали украинским защитникам немало интересного. Об этом рассказали на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты в Facebook.

"На днях в ходе успешной наступательной операции на Херсонском направлении морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в сотрудничестве с 35-й отдельной бригадой морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского взяли 11 пленных. На "денацифицированных" позициях морские пехотинцы уже крепко держат фронт и уверенно проводят демилитаризацию оккупантов", – говорится в сообщении.

Напомним, Часть пленных россиян будет умолять об убежище в Украине: "Они видят...".

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