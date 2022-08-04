Служба безопасности Украины установила коллаборантов, причастных к незаконному вывозу 650 тысяч тонн украинского зерна стоимостью свыше $200 млн с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Украинская спецслужба установила всю цепочку причастных: начиная от предателей, подписавших разрешения на вывоз зерна, и заканчивая всеми членами экипажа 10 судов России, на которых транспортируют награбленное", - заявила спецслужба.

О подозрении объявлено следующим фигурантам:

евгену балицкому - главе российской оккупационной администрации на захваченной части Запорожской области;

александру сауленко - самопровозглашённому мэру города Бердянск;

владимиру стельмаченко – самопровозглашённому директору Бердянского морского порта.

Кроме того, суд наложил арест на имущество (в том числе на четыре воздушных судна малой авиации, которые находятся в Киевской области) и принадлежащие балицкому и его семье корпоративные права на общую сумму более 149 млн грн.

Напомним, оккупанты гонят на фронт мужчин из недавно захваченных городов и сел Луганщины. Только в Старобельске на этой неделе уже отправили на фронт около 80 человек.

Также сообщалось, что оптимистический прогноз сбывается – "до Киева" уже никто не дойдет.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о резком изменении ситуации на фронте – "Мы перед затишьем".