Служба безопасности Украины установила коллаборантов, причастных к незаконному вывозу 650 тысяч тонн украинского зерна стоимостью свыше $200 млн с временно оккупированных территорий.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Украинская спецслужба установила всю цепочку причастных: начиная от предателей, подписавших разрешения на вывоз зерна, и заканчивая всеми членами экипажа 10 судов России, на которых транспортируют награбленное", - заявила спецслужба.
О подозрении объявлено следующим фигурантам:
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евгену балицкому - главе российской оккупационной администрации на захваченной части Запорожской области;
александру сауленко - самопровозглашённому мэру города Бердянск;
владимиру стельмаченко – самопровозглашённому директору Бердянского морского порта.
Кроме того, суд наложил арест на имущество (в том числе на четыре воздушных судна малой авиации, которые находятся в Киевской области) и принадлежащие балицкому и его семье корпоративные права на общую сумму более 149 млн грн.
Напомним, оккупанты гонят на фронт мужчин из недавно захваченных городов и сел Луганщины. Только в Старобельске на этой неделе уже отправили на фронт около 80 человек.
Также сообщалось, что оптимистический прогноз сбывается – "до Киева" уже никто не дойдет.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о резком изменении ситуации на фронте – "Мы перед затишьем".