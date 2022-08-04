Возможный двойник президента россии владимира путина – это фактически смертник. Этот человек должен осознавать, что он фактически подписал себе смертный приговор, когда согласился подменять диктатора. Такое мнение высказал в эфире Радио НВ психолог Валентин Ким.

"Этот человек будет каждый свой выход к людям воспринимать как последний. Потому что он понимает, что его используют для того, чтобы в случае чего не пострадал путин. То есть это смертник. Это должен быть человек не только очень похожий на путина, а еще и человек идеологически настолько натасканный на свою роль, готовность умереть, что очень сложно", - пояснил эксперт.

По его словам, с возрастом каждый человек меняется внешне, поэтому двойник должен соответствовать не только тому, как путин выглядит сейчас, но и его внешности в будущем.

"Здесь возникает вопрос: в каком возрасте мы должны похитить такого человека, забрать его из общества, семьи, круга друзей и поместить в этот пузырь? Сколько должно быть лет человеку, чтобы он перестал существовать для общества?", - высказался Валентин Ким.

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