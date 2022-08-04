Российские ЗРК С-300 становятся основными ракетами “тактического” и “оперативно тактического” типа у российских оккупантов.

Об этом пишет военный аналитик Александр Коваленко:

"Сегодня в Запорожской области был осуществлён обстрел со стороны РОВ посредством ЗРК С-300.

На первый взгляд в этом сообщении не было ничего нового, ведь статистика обстрелов украинских городов и сёл становится всё больше, к сожалению, сухой обыденностью. Но важно то, что это было первое применение перенастроенного для нанесения ударов по поверхности С-300 в Запорожской области.

До сих пор центрами обстрелов перенастроенных С-300 были Николаевская и Харьковская область. Теперь их печальную компанию составило Запорожье. И это о многом говорит.

Оккупанты начинают массово переходить на применение С-300 по поверхности, перенастраивая ЗРК с ведения огня по воздушным объектам. Это вызвано растущим дефицитом ракет “тактического” и “оперативно тактического” уровня. Речь идёт о ТРК Точка-У и ОТРК Искандер.

Перенастроенная ракета С-300 парадоксальная штука. У этих ракет точность, либо катастрофически никакая, либо достаточно высокая. Всё зависит от присутствия элемента наведения - целеуказателя, которым может быть либо БПЛА, либо наводчик. Нет наведения – точность как у Х-22, есть наведение – как у КР Калибр.

В большинстве случаев никакого наведения нет, просто пускают в сторону населённого пункта. И в этом основная беда, ведь у ракеты огромное количество поражающих элементов.

Да, с одной стороны это демонстрирует то, насколько выдыхается “вторая” армия в мире. Вспомнить хотя бы танки Т-62, ПТ-76, ракеты Х-22 и гаубицы Д-20. С другой стороны, они ищут пути выхода из складывающейся ситуации, и эти пути сопровождаются примитивными, ограниченными в возможностях оккупантов, но не менее чудовищными по своей опасности для жизни людей решениями".

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